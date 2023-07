Qualcuno ha visto lui che bacia lei? A Belen Rodriguez a quanto pare non servono le prove; basta il sesto senso delle donne per capire che Stefano De Martino l’avrebbe tradita. Il mistero dal sapore “Mon amour” si infittisce, e le frecciatine di lei, che ora bacerebbe un altro lui, non basterebbe a chiarire l’intrigo dell’estate 2023.

Intanto, di mezzo ci si mette il solito Fabrizio Corona.

Il sesto senso di Belen “tradita” da Stefano de Martino

La domanda-tormentone dell’estate 2023 riguarda il presunto tradimento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo i rumors sulla “boomerissima” Alessia Marcuzzi, ora spunta un’altra “verità” sull’ex ballerino di Amici e conduttore di Bar Stella.

Stefano ha davvero tradito Belen? “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne”, è la risposta di Belen in un commento sui social, della serie “chi vuole capire, capisca”, mentre De Martino si gode in barca le acque smeraldine di Poltu Qualtu, in Sardegna. Mentre lei frequenterebbe l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Fabrizio Corona rivela il tradimento di De Martino

Come al solito a mettere il dito tra ex moglie e marito ci pensa Fabrizio Corona, con i suoi clamorosi scoop. L’ex re dei paparazzi rivela che Stefano De Martino avrebbe tradito la showgirl Belen con una ragazza “napoletana di 23 anni”. Corona non ha dubbi: “Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università Scienze dell’Alimentazione. Si chiama Lara, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip, né alla visibilità”.

Corona fornisce dettagli precisi sul suo canale Telegram: “Stefano – scrive – l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono”.

“Stefano De Martino: il principe azzurro che non esiste”

Corona spiffera altri dettagli su questa presunta storia. Lara avrebbe chiesto conto a Stefano della relazione con Belen. “Non stiamo più insieme”, avrebbe taglio corto De Martino, salvo poi cancellare le tracce del “tradimento”.

A tal proposito, Corona prova ancora una volta a far crollare il mito del principe azzurro. Infatti, De Martino avrebbe bloccato la chat di WhatsApp e cancellato le conversazioni su Instagram. “Fine dell’esistenza, ancora una volta, di quel principe azzurro che come vi abbiamo detto non esiste”.