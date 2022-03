Mistero per il discorso di Putin interrotto sulla Tv russa

Roma, 18 mar. (askanews) – Doveva essere un comizio in diretta tv davanti a decine di migliaia di persone allo stadio di Mosca, per celebrare l’anniversario dell’annessione della Crimea nel 2014, e l’impegno dei soldati in Ucraina, ma il discorso del presidente russo Vladimir Putin è stato bruscamente interrotto da canzoni popolari e altri momenti dell’evento; un mistero, in una televisione rigidamente controllata. La trasmissione del discorso è ripresa in differita un quarto d’ora più tardi.