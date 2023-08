Mitchel Musso, l’amato Oliver Oken di Hannah Montana, è stato arrestato. L’attore è finito in prigione in Texas con diverse accuse, tra cui il furto di un pacchetto di patatine in un albergo della zona.

Mitchel Musso è stato arrestato

Guai per Mitchel Musso. L’attore, diventato famoso grazie al ruolo di Oliver Oken in Hannah Montana, è stato arrestato e trasferito in una prigione del Texas. Le accuse a suo carico sono diverse, ma il motivo principale che lo ha fatto finire dietro le sbarre è il furto di un pacchetto di patatine.

Mitchel Musso ha rubato un pacchetto di patatine

Mitchel Musso è stato tratto in arresto sabato notte in un hotel del Texas e trasferito in prigione. A rendere pubblica la notizia è stato TMZ, che ha ricostruito quanto accaduto alla star di Hannah Montana. Si legge:

“Mitchel Musso – famoso soprattutto per aver interpretato Oliver Oken in Hannah Montana – è stato arrestato questo fine settimana in Texas e, secondo la polizia tutto è nato per un sacchetto di patatine. L’ex star della Disney è stata portata in prigione sabato sera a Rockwall, in Texas, dopo che gli agenti hanno dichiarato di aver risposto a una chiamata di servizio che arrivava da un hotel, dove alcuni dipendenti sostenevano che Musso si fosse comportato in modo violento e dove presumibilmente avrebbe rubato un oggetto. Quell’oggetto, secondo la polizia era uno spuntino a base di patate. La polizia di Rockwall ci ha detto che quando i membri dello staff gli hanno chiesto di pagare, l’uomo sarebbe diventato verbalmente molto offensivo e se ne sarebbe andato sbraitando”.

Le accuse: dal furto all’ubriachezza

Quando gli agenti hanno arrestato Mitchel Musso hanno scoperto diversi “mandati in sospeso a suo nome“. Su TMZ si legge: