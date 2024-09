Mo: 13 persone uccise in nuovi bombardamenti israeliani in Libano

Beirut, 26 set. (Adnkronos/Dpa) – Almeno tredici persone sono morte a causa di una nuova ondata di bombardamenti da parte dell'esercito israeliano in diverse aree del Libano. Lo ha riferito il ministero della Sanità libanese, senza precisare se si tratti di civili o di combattenti di Hezbollah.

In particolare, il ministero ha reso noto su Facebook che almeno nove persone sono morte e altre undici sono rimaste ferite in un attacco alla città di Yunein, dove le squadre di soccorso continuano a lavorare tra le macerie per cercare di individuare altre possibili vittime. Altre tre persone sono invece morte in un raid contro Aita al Chaab, mentre una persona è stata uccisa a Qana. Entrambe le città si trovano nel sud del Libano.