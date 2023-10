Gaza, 20 ott. (Adnkronos) – "L'ospedale è sull'orlo del collasso. Sta funzionando al livello minimo in questo momento, 10 volte al di sotto della sua capacità". L'ho ha detto ad al Jazeera un medico del Nasser Hopital, nel sud di Gaza.

La carenza di carburante rende difficile far funzionare le attrezzature. "C’è una grave carenza di forniture ospedaliere – ha raccontato il medico – Siamo dovuti andare in un negozio del mercato locale per acquistare aceto per curare le ferite".