Mo: amb. Israele a Roma, 'su razzo ospedale media italiani si attengano a fatti'**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Il razzo della Jihad islamica sull’ospedale a Gaza è una tragedia orribile. Purtroppo non è la prima volta che razzi lanciati da Jihad islamica e Hamas contro Israele cadono invece dentro Gaza, colpendo la popolazione usata da Hamas come scudo umano. Non è una guerra tra versioni differenti, ma una questione di verità e menzogne. Israele ha le prove che si è trattato di un razzo lanciato dalla Jihad islamica. Ci aspettiamo che i media italiani si attengano ai fatti". Lo ha detto l'ambasciatore d'Israele in Italia Alon Bar.