Mo: amb. Israele, 'incoraggiati da forte supporto e solidarietà'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Siamo incoraggiati dal forte supporto e dalla solidarietà mostrata dalla comunità internazionale: qui in Italia naturalmente abbiamo ricevuto messaggi molto forti di sostegno da tutte le componenti della società civile, dal governo, dall'opposizione, dai sindaci. E ieri abbiamo visto la grande solidarietà espressa nella manifestazione a favore di Israele". A dichiararlo, intervenendo su SkyTg24, è l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar. "Abbiamo anche sentito il discorso del presidente Biden, che ha dato un supporto molto forte a Israele. Noi ci aspettiamo che questo supporti continui quando faremo ciò che dobbiamo fare per assicurarci che qualcosa come ciò che è avvenuto non avvenga mai più".