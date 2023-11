Mo: amb. Israele, 'incoraggiati da nostro rapporto con l'Italia'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo un rapporto positivo con l'italia su molti ambiti, come quello dell'assistenza umanitaria. Dobbiamo rispondere anche alla sicurezza degli Italiani che sono in Libano. Non sappiamo le intenzioni che hanno Libano e Iran, stiamo cercando di evitare una...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Abbiamo un rapporto positivo con l'italia su molti ambiti, come quello dell'assistenza umanitaria. Dobbiamo rispondere anche alla sicurezza degli Italiani che sono in Libano. Non sappiamo le intenzioni che hanno Libano e Iran, stiamo cercando di evitare una guerra in Libano, è importante il dialogo di tutti i paesi, e ci sentiamo incoraggiati dal nostro dialogo con l'Italia". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano Alon Bar a Start Sky Tg24, aggiungendo che "il governo italiano sta lavorando per rispondere alle nuove minacce di atti antisemitici. Le strade le università devono essere spazi liberi per i musulmani così come per gli ebrei".