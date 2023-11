Mo: amb. Israele, ''prematura' soluzione dei due Stati prospettata da Papa

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - La soluzione dei due Stati prospettata da Papa Francesco nell'intervista di ieri al Tg1 "credo sia prematura: è difficile identificare la via migliore per andare avanti, storicamente la soluzione era forte ma è andata scemando negli ultimi anni a ca...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – La soluzione dei due Stati prospettata da Papa Francesco nell'intervista di ieri al Tg1 "credo sia prematura: è difficile identificare la via migliore per andare avanti, storicamente la soluzione era forte ma è andata scemando negli ultimi anni a causa degli attacchi di Hamas e delle risposte di Israele". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano Alon Bar a Start Sky Tg24, sottolineando che Hamas, per prima, "non sostiene la soluzione dei due Stati. Perché ci sia una conciliazione, bisogna togliere ad Hamas la possibilità di ucciderci. Bisogna che la comunità internazionale distingua da chi vuole un tavolo dei negoziati e chi è assolutamente contrario a ogni forma di dialogo".