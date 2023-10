Mo: ambasciatore Israele, 'è guerra e andrà avanti fino a cessazione minaccia terroristica'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo siamo all'inizio di una nuova guerra. Lo ha detto il nostro premier dopo l'attacco di Hamas di stamattina. Non è un'operazione, ma una guerra, e andrà avanti finché non avremo rimosso la minaccia terroristica contro i nos...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Purtroppo siamo all'inizio di una nuova guerra. Lo ha detto il nostro premier dopo l'attacco di Hamas di stamattina. Non è un'operazione, ma una guerra, e andrà avanti finché non avremo rimosso la minaccia terroristica contro i nostri civili". Lo ha detto al Tg1 l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, commentando gli attacchi di Hamas contro Israele.

"Avevamo segnali di tensione crescente, ma abbiamo sottovalutato Hamas – ammette l'ambascitore – E' una lezione: mai sottovalutare il tuo nemico. Non so se sia una strategia per sabotare l'avvicinamento fra Israele e Arabia Saudita. Hamas è un'organizzazione terroristica che vuole solo uccidere più israeliani possibile".

Negli attacchi, ha concluso, "è stata distrutta la casa di mio fratello, come quella di tanti israeliani. Voglio ringraziare il presidente Mattarella, la presidente Meloni e tutta la politica italiana per i messaggi di sostegno, Grazie a tutto il popolo italiano".