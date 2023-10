Mo: Amnesty International, 'Israele ha usato fosforo bianco in attacco in Libano'

Londra, 31 ott. (Adnkronos) - Una nuova indagine di Amnesty International dimostrerebbe che “l’esercito israeliano ha utilizzato indiscriminatamente e quindi illegalmente il fosforo bianco in un attacco a Dhayra, nel sud del Libano, il 16 ottobre. L’attacco deve essere indagato com...

Londra, 31 ott. (Adnkronos) – Una nuova indagine di Amnesty International dimostrerebbe che “l’esercito israeliano ha utilizzato indiscriminatamente e quindi illegalmente il fosforo bianco in un attacco a Dhayra, nel sud del Libano, il 16 ottobre. L’attacco deve essere indagato come crimine di guerra”, ha dichiarato su X il gruppo per i diritti umani con sede nel Regno Unito.

Non vi è stato alcun commento immediato da parte di Israele, che in passato ha negato tali accuse. Gruppi per i diritti umani hanno accusato Israele di utilizzare il fosforo bianco nei suoi attacchi sia a Gaza che in Libano.