Mo: Ande, 'si lavori per il rilascio degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco a Gaza'

Palermo 18 ott. (Adnkronos) – Un "accorato appello" alla politica e alla diplomazia internazionale "perché si trovi una tregua alla crisi del Medio Oriente e si scongiuri il rischio di una escalation militare dagli esiti imprevedibili". L’Ande, associazione nazionale donne elettrici, esprime "grande preoccupazione per la ripresa del conflitto tra Israele e la Palestina e auspica per l’Europa un ruolo determinante nella costruzione di un dialogo tra le parti in guerra che conduca al rilascio immediato degli ostaggi da parte di Hamas e ad un cessate il fuoco da parte di Israele per permettere agli aiuti umanitari di raggiungere la popolazione di Gaza allo stremo".

“L’Europa – dice la presidente Ande Marisa Fagà – si ritagli un ruolo chiave e lavori facendo pressione sui terroristi di Hamas per il rilascio immediato degli ostaggi israeliani. Al contempo si eviti l’invasione della striscia di Gaza da parte dell’esercito e si apra alla possibilità di portare aiuti internazionali alla popolazione araba. Bisogna immediatamente cessare le ostilità e da qui ripartire per un processo di pace che coinvolga le parti in causa con l’intermediazione di una politica internazionale autorevole e credibile”.