Mo: Anp, Qatar, Egitto, Usa, Ue e Spagna lavorano per estendere tregua

Ramallah, 27 nov. (Adnkronos) – Qatar, Egitto, Stati Uniti, Ue e Spagna stanno lavorando per estendere l’accordo di tregua fra Israele e Hamas di quattro giorni. Lo ha reso noto l’Autorità nazionale palestinese (Anp). Il ministro degli Esteri, Riyad al-Maliki, ha affermato che l'attuale tregua potrebbe essere prolungata per “uno, due, tre giorni”, ma, ha aggiunto, nessuno sa esattamente per quanto tempo.