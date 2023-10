Mo: apologia di terrorismo, il Nizza sospende il terzino Youcef Atal

Nizza, 18 ott. - (Adnkronos) - Il terzino del Nizza Youcef Atal è stato sospeso dal club provenzale per aver condiviso sui social alcuni contenuti pro-Palestina e contro Israele. Nei confronti del difensore algerino è stato anche aperto un fascicolo per "apologia di terrorismo&quo...

Nizza, 18 ott. – (Adnkronos) – Il terzino del Nizza Youcef Atal è stato sospeso dal club provenzale per aver condiviso sui social alcuni contenuti pro-Palestina e contro Israele. Nei confronti del difensore algerino è stato anche aperto un fascicolo per "apologia di terrorismo". A dare l'annuncio il Nizza con un comunicato: "Al suo ritorno dalla nazionale algerina i dirigenti del Nizza si sono riuniti e hanno parlato con Youcef Atal. Il club prende atto che il giocatore ha riconosciuto il suo errore ritirando rapidamente la condivisione della pubblicazione e presentando le sue scuse scritte e pubbliche. Tuttavia, considerata la natura del messaggio condiviso e la sua gravità, la società ha deciso di adottare e prime sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore, prima di quelle che potrebbero essere decise dalle autorità sportive e giudiziarie. Il club ha quindi deciso di sospendere Youcef Atal fino a nuovo avviso. Ci teniamo a sottolineare che la reputazione del Nizza deriva dal comportamento di tutti i suoi dipendenti che devono essere conformi a certi valori. Come nel messaggio di venerdì scorso, in cui il Nizza ha ricordato il suo fermo impegno affinché la pace prevalga su ogni altra considerazione".