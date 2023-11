Mo: attentato a Gerusalemme, una ragazza morta e 2 terroristi uccisi

Tel Aviv, 30 nov. (Adnkronos) - Una ragazza sarebbe rimasta uccisa e altre otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria all'ingresso di Gerusalemme, mentre arriva la notizia della proroga della tregua di altre 24 ore a Gaza. Secondo il Jerusalem Post, che cita la po...

Tel Aviv, 30 nov. (Adnkronos) – Una ragazza sarebbe rimasta uccisa e altre otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria all'ingresso di Gerusalemme, mentre arriva la notizia della proroga della tregua di altre 24 ore a Gaza. Secondo il Jerusalem Post, che cita la polizia, "due terroristi" hanno aperto il fuoco contro una fermata del bus e sarebbero stati uccisi in circostanze ancora da chiarire.