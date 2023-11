Mo: Axios, 'Biden ha esortato Netanyahu ad accettare pausa di 3 giorni a Gaza'

Washington, 7 nov. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un appello per una pausa di tre giorni nei combattimenti a Gaza, ieri durante una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo riporta l’agenzia di stampa Axios, citando un anonimo funzionario am...

Washington, 7 nov. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un appello per una pausa di tre giorni nei combattimenti a Gaza, ieri durante una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo riporta l’agenzia di stampa Axios, citando un anonimo funzionario americano e aggiungendo che che Stati Uniti, Israele e Qatar stanno discutendo una proposta in base alla quale "Hamas rilascerebbe 10-15 ostaggi e utilizzerebbe la pausa di tre giorni per verificare l'identità di tutti gli ostaggi e fornire un elenco dei nomi degli ostaggi”.

Due funzionari statunitensi e israeliani hanno inoltre affermato che "Netanyahu ha detto a Biden di non fidarsi delle intenzioni di Hamas e di non credere che siano pronti ad accettare un accordo sugli ostaggi".