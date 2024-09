Mo: Beirut, 'Israele non vuole cessate il fuoco in Libano'

Beirut, 7 set. (Adnkronos) – Israele non è interessato a un cessate il fuoco in Libano, indipendentemente dal raggiungimento o meno di un accordo di tregua con Hamas a Gaza. Lo ha dichiarato ad al Jazeera il ministro degli Esteri libanese Abdullah Bouhabib, precisando che "Israele ci ha inviato un messaggio tramite intermediari, chiarendo che non è interessato a un cessate il fuoco in Libano, anche dopo che un cessate il fuoco sarà raggiunto a Gaza. Israele è determinato a continuare la guerra nel nord".