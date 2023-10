Mo: Biancofiore, 'calendarizzare mio ddl radici giudaico-cristiane in Costituzione'

Mo: Biancofiore, 'calendarizzare mio ddl radici giudaico-cristiane in Co...

Mo: Biancofiore, 'calendarizzare mio ddl radici giudaico-cristiane in Co...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Come ho annunciato ieri durante il dibattito sulle mozioni relative al conflitto in corso in Israele, ho chiesto al presidente della commissione Affari costituzionali del Senato di calendarizzare il mio disegno di legge costituzionale che si prefigge di inserire nel...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Come ho annunciato ieri durante il dibattito sulle mozioni relative al conflitto in corso in Israele, ho chiesto al presidente della commissione Affari costituzionali del Senato di calendarizzare il mio disegno di legge costituzionale che si prefigge di inserire nella nostra Carta il riconoscimento delle radici giudaico-cristiane dell’Italia, confidando che lo facciano anche gli altri Stati membri al fine di un nuovo testo costituzionale europeo che riconosca le radici dei nostri valori e della nostra storia greco-romana". Lo dice la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.

"Alla luce delle atrocità in atto in Israele da parte di una organizzazione terroristica islamista – spiega -, il riconoscimento solenne in Costituzione delle radici e dei valori giudaico-cristiani, da cui origina la civiltà occidentale, sottolinea l’importanza di Israele per la sopravvivenza dell’Occidente e assume un significato pregnante di salvaguardia dei nostri ideali che predicano la vita sulla morte e non il contrario". "Auspico che la mia richiesta venga accolta unanimemente dalle forze parlamentari", conclude Biancofiore.