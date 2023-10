Mo: Blinken cancella tweet in cui chiedeva cessate il fuoco

Mo: Blinken cancella tweet in cui chiedeva cessate il fuoco

Washington, 9 ott. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha cancellato un tweet in cui chiedeva un cessate il fuoco fra Israele e Hamas – il secondo caso del genere negli ultimi giorni in cui funzionari statunitensi hanno cancellato tweet con cui invitavano Tel Aviv all...