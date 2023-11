Mo: Blinken in Turchia per parlare della situazione a Gaza

Ankara, 6 nov. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato americano Blinken è arrivato in Turchia per discutere della situazione in corso a Gaza, delle questioni regionali e delle relazioni bilaterali con i funzionari turchi.Dopo essere stato ieri in Cisgiordania e in Iraq, tra i crescenti timori c...