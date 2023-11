Mo: blitz polizia tedesca in 58 strutture di istituzioni sospettate di sostenere Hezbollah

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - Più di 500 agenti di polizia hanno fatto irruzione in 58 edifici in tutta la Germania collegati al Centro islamico di Amburgo, istituzione sospettata di sostenere l'organizzazione terroristica Hezbollah. Ad Amburgo, oltre 200 agenti hanno perquisito comples...

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) – Più di 500 agenti di polizia hanno fatto irruzione in 58 edifici in tutta la Germania collegati al Centro islamico di Amburgo, istituzione sospettata di sostenere l'organizzazione terroristica Hezbollah. Ad Amburgo, oltre 200 agenti hanno perquisito complessivamente 32 edifici. Tra questi, lo stesso Centro Islamico, l’associazione Accademia Islamica Tedesca e un'associazione dei sostenitori di una moschea islamica iraniana.

La ministra dell'Interno Nancy Faeser ha affermato che il Centro Islamico di Amburgo è stato a lungo monitorato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ed è stato classificato come islamista. Gli agenti di polizia hanno fatto irruzione anche nella sede dell'associazione Salman Farsi Mosque a Langenhagen, nella Bassa Sassonia, in quella dell'Associazione islamica della Baviera, a Monaco, e dell'associazione Comunità islamica delle comunità sciite in Germania, a Berlino. Oltre ad Amburgo, Bassa Sassonia, Baviera e Berlino, attualmente controlli vengono effettuate anche in Assia, Nord Reno-Westfalia e Baden-Württemberg.