Mo: Boldrini (Pd), 'governo faccia di più per Khaled El Qaisi'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Esprimo tutta la mia solidarietà alla signora Francesca Antinucci, a suo figlio e alla famiglia di Khaled El Qaisi che dal 31 agosto è detenuto in un carcere israeliano. El Qaisi, cittadino italiano e palestinese, è stato arrestato al valico di Allenby mentre accompagnava la sua famiglia nel viaggio di ritorno da una vacanza a Betlemme. Né in quel momento, né durante gli interrogatori che ha subito in carcere gli è stato detto su che basi era stato arrestato, con quali prove, per quale presunto reato. E in quelle sedi non è stato assistito da un avvocato. Tutto questo avviene in violazione non solo di quanto previsto dal nostro ordinamento in tema di diritto alla difesa e di giusto processo, ma anche dalla Cedu e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'Onu". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo, a margine della conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera dei deputati sul caso di Khaled El Qaisi.

"Il ministro Tajani – prosegue – ha detto che non possiamo interferire con attività giudiziarie di un altro Paese. Ma sono parole che non hanno senso e sono del tutto inopportune. Qui c'è in ballo la tutela dei diritti fondamentali di una persona, ritenuti tali a livello internazionale e su questo si deve intervenire. Parliamo, per altro, di un cittadino italiano. Il governo si è vantato, a mio avviso a sproposito, della grazia a Patrick Zaki facendoci intendere che, in quel caso, ha interferito. Anche per la liberazione di Alessia Piperno, vittima anche lei di un arresto arbitrario in Iran, il governo è intervenuto. Perché non si può fare lo stesso per Khaled El Qaisi? Ci aspettiamo una risposta chiara, su questo".

"Come Intergruppo per la pace tra Israele e Palestina, abbiamo scritto al ministro Tajani. Io ho presentato un'interrogazione in commissione Esteri, ma non basta. Dobbiamo esercitare una pressione più forte sul governo. Il governo ha il dovere di fare di più", dice ancora Boldrini che poi conclude affermando che "a meno che non ci siano motivi, che non si rendono espliciti, per cui non si vuole intervenire. E sarebbe molto grave. Continueremo a stare vicini alla famiglia e ci impegneremo al massimo per rompere questo muro di indifferenza: non può prevalere il pregiudizio. Si affermerebbe un doppio standard che non sarebbe accettabile".