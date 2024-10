Mo: Bonelli, '7 ottobre orrore Hamas, governo italiano riconosca Stato Palestina'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Un anno fa Israele e il mondo hanno conosciuto l’orrore perpetrato dai terroristi di Hamas, peggior nemico del popolo palestinese: 1200 persone uccise e 254 rapite. Oggi come allora è ferma la nostra condanna: lI 7 di ottobre si è consumata una s...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Un anno fa Israele e il mondo hanno conosciuto l’orrore perpetrato dai terroristi di Hamas, peggior nemico del popolo palestinese: 1200 persone uccise e 254 rapite. Oggi come allora è ferma la nostra condanna: lI 7 di ottobre si è consumata una strage drammatica di vite umane. Altra cosa è la denuncia che riteniamo legittima e che continueremo a fare delle politiche di Netanyahu che hanno portato dopo il 7 di ottobre a uccidere 41.909 persone la maggior parte donne e bambini e al ferimento di 97.300 civili e radere al suolo Gaza''. Così il portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"In questi 365 giorni sono stati presi di mira, dall'esercito di Israele, ospedali e scuole senza valutare le gravissime conseguenze di queste azioni. Oggi la popolazione di Gaza si trova in una profonda situazione di carestia con due milioni di sfollati . 142 Stati delle Nazioni Unite, il 70% dei membri hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina: Giorgia Meloni ha dichiarato il suo impegno per lavorare ad una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati. Allora la premier passi dalle intenzioni ai fatti: al prossimo Cdm riconosca immediatamente lo Stato di Palestina", conclude Bonelli.