Mo: Borrell vede premier qatariota Al Thani, anche Di Maio in delegazione

Roma, 19 nov.(Adnkronos) – Incontro in Qatar tra l’alto rappresentante dell’Unione Europea Josep Borrell è il primo ministro qatariota Mohamed Al Thani. Nella delegazione capitanata da Borrell, anche il rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo Luigi Di Maio. Al centro dei colloqui, la crisi in Gaza e la situazione circa la liberazione degli ostaggi.