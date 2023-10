Mo: Boschi (Iv), 'attacco a Israele mette in pericolo convivenza mondiale'

Mo: Boschi (Iv), 'attacco a Israele mette in pericolo convivenza mondial...

Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Le immagini che continuano ad arrivare da Israele sono devastanti. Migliaia di persone uccise. Bambini, donne anziane, giovani rapiti e considerati merce di scambio. Noi abbiamo sempre sostenuto il principio “due popoli, in due stati”, ma oggi il principale nemico di quella soluzione è proprio Hamas. È inaccettabile e vergognoso che qualcuno metta sullo stesso piano una feroce organizzazione terroristica ed uno Stato democratico che difende il proprio diritto ad esistere”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi

“È squallido e preoccupante che dei giovani, anche qui, odino Israele al punto di giustificare il massacro barbaro di loro coetanei che non stavano sparando, stavano solo ballando. L’attacco a Israele – sottolinea – mette in pericolo la convivenza mondiale. Stasera sarò alla fiaccolata organizzata da “Il Foglio” per esprimere vicinanza al popolo di Israele”, conclude.