Mo: Calenda, 'sostegno a diritto difesa Israele, ruolo Ue sarà decisivo'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Il conflitto scoppiato in Israele dopo i criminali attacchi di Hamas non è isolato dal resto del quadro geopolitico. Hamas è sostenuta dall'Iran, l'Iran è sostenuta dalla Russia. Le crisi geopolitiche si alimentano l'una con l'altra e in un mondo interconnesso diventano rapidamente crisi planetarie. Ora la priorità assoluta è sostenere il diritto di Israele a difendersi da criminali terroristi. Lo faremo partecipando alla fiaccolata organizzata da Il Foglio domani sera presso l'Arco di Tito alle ore 20.00". Lo scrive Carlo Calenda nella newsletter.

"Ma c'è un tema geopolitico più ampio. Le democrazie occidentali devono rafforzare la loro collaborazione contro un 'asse del male' che si va ricomponendo. Il ruolo dell'Europa sarà decisivo".