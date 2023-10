Mo: Casellati, 'sollievo per Angela Di Lorenzo appena atterrata a Roma con altri connazionali'

Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - "Un sospiro di sollievo per Angela di Lorenzo, la studentessa lucana in Erasmus a Be'er Sheva, in Israele, con cui sono riuscita a parlare. È appena atterrata a Roma insieme ad altri nostri connazionali. Un particolare grazie al ministro degli Esteri An...

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – "Un sospiro di sollievo per Angela di Lorenzo, la studentessa lucana in Erasmus a Be'er Sheva, in Israele, con cui sono riuscita a parlare. È appena atterrata a Roma insieme ad altri nostri connazionali. Un particolare grazie al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Presidente Giorgia Meloni, all’Unità di crisi della Farnesina, al ministero della Difesa, all’ambasciata italiana in Israele e a tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di rimpatrio: un lavoro senza sosta per mettere in sicurezza i nostri connazionali e restituire serenità alle loro famiglie. Grazie" Lo scrive sui social il ministro per Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.