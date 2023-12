Mo: Castagnetti, 'su conseguenze guerre convocazione straordinaria Parlamento'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Il mondo è già cambiato con le ultime due guerre", quella in Ucraina e quella in Medio Oriente. E delle conseguenze di quello che sta accadendo dovrebbe occuparsi il Parlamento: "Avrebbe senso, credo, una convocazione straordinaria del Parlame...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Il mondo è già cambiato con le ultime due guerre", quella in Ucraina e quella in Medio Oriente. E delle conseguenze di quello che sta accadendo dovrebbe occuparsi il Parlamento: "Avrebbe senso, credo, una convocazione straordinaria del Parlamento". Così Pier Luigi Castagnetti al convegno de I Popolari.

"Assistiamo alla relativizzazione del rischio nucleare per la prima volta dal dopoguerra, alla disapplicazione dell'ordinamento internazionale, al superamento del principio di proporzionalità nel cosiddetto diritto di guerra, all'uso di tecnologie per manipolare immagini, alla ripresa già in atto di sentimenti di antisemitismo, i cui sviluppi possono essere gravissimi. Di fronte a queste prime deduzioni del dopoguerra, io credo che su questi temi avrebbe senso una convocazione straordinaria del Parlamento, per iniziativa dei democratici attraverso una mozione".

"Se è vero che non abbiamo la forza di determinare quegli eventi nè la loro fine ma è altrettanto vero che abbiamo la responsabilità di occuparci delle conseguenze di quegli eventi che si stanno già determinando. Se il Parlamento non si occupa di questo, non so chi…".