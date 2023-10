Mo: Cattaneo (Fi), 'dibattito deformato, già dimenticate efferatezze Hamas?

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “L'intervista al Corriere della Sera di Antonio Tajani è molto equilibrata e lucida. Nelle sue parole rivedo anche quanto detto da Biden: amici israeliani, avete tutto il diritto di debellare il terrorismo e di difendervi, ma attenzione alle reazioni di rabbia, di istinto; anche noi, dopo l'11 settembre eravamo accecati, e abbiamo debellato i terroristi, commettendo però qualche errore. Quindi, nella nostra reazione, stando senza se e senza ma accanto a Israele, dobbiamo però sempre porci il problema di cosa può succedere una volta entrati a Gaza: dove mettiamo un milione di sfollati? Cosa accadrà dal giorno dopo? Ieri, rispondendo ad un question time, il ministro Tajani ha anche parlato dello Stato palestinese, sottolineando che la soluzione dei ‘due Stati’ è quella a cui tutti dobbiamo lavorare”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, intervenendo a Coffee Break.

“Vedo però un dibattito deformato – ha proseguito – e sono un po’ preoccupato: non sono passate neanche due settimane dall’attentato del 7 ottobre e si parla ormai solo delle responsabilità di Israele. Ci siamo dimenticati di cosa è accaduto, dei 1.400 morti e delle efferatezze dei terroristi di Hamas. I terroristi di Hamas vanno debellati una volta per tutte, quanto è avvenuto non può non prevedere una reazione, sicuramente commisurata. Non possiamo lasciare che i terroristi si nascondano a Gaza e che continuino impuniti a fare quello che hanno fatto”, ha concluso.