Mo: Centinaio, 'non capiamo perchè armi a Ucraina ed embargo a Israele'

Mo: Centinaio, 'non capiamo perchè armi a Ucraina ed embargo a Is...

Mo: Centinaio, 'non capiamo perchè armi a Ucraina ed embargo a Is...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Non capiamo perché nel conflitto tra Russia e Ucraina continuiamo a dare armi all’Ucraina e in Medio Oriente poniamo un embargo alle armi ad Israele. La Lega continua a chiedere una soluzione diplomatica alla guerra russo-ucraina, mentre ricordiamo che...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Non capiamo perché nel conflitto tra Russia e Ucraina continuiamo a dare armi all’Ucraina e in Medio Oriente poniamo un embargo alle armi ad Israele. La Lega continua a chiedere una soluzione diplomatica alla guerra russo-ucraina, mentre ricordiamo che Tel Aviv si difende da terroristi che hanno nel loro Dna la distruzione dello Stato israeliano". Lo ha affermato il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Il presidente Netanyahu -ha aggiunto- ha spiegato che l’accusa di aver attaccato deliberatamente le basi Unifil è falsa. Anzi, ha chiesto di allontanare i militari di Unifil perché Israele non combatte né contro quella missione né contro il popolo libanese, ma contro i terroristi di Hezbollah, che si fanno scudo di Unifil. Quando chiediamo il rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu, dobbiamo ricordare che questa è stata violata prima di tutto da Hezbollah. Se guardiamo solo alle violazioni di Israele, ci schieriamo da una parte”.