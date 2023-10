Mo: Chiesa (Fdi), 'bene rientro Carabinieri'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Bene ha fatto il ministro della Difesa Guido Crosetto a predisporre il rientro dei nostri Carabinieri impegnati in Palestina nella missione Miadit. La sicurezza dei nostri militari è una priorità come la sicurezza di tutti quelli impiegati nell'ar...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Bene ha fatto il ministro della Difesa Guido Crosetto a predisporre il rientro dei nostri Carabinieri impegnati in Palestina nella missione Miadit. La sicurezza dei nostri militari è una priorità come la sicurezza di tutti quelli impiegati nell'area in più missioni Onu". Lo afferma Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Difesa della Camera di rientro dalla cerimonia a Cefalonia in occasione dell'80/mo Anniversario dell'Eccidio dove era presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto.