Mo: Cina fornirà 2 milioni di dollari in aiuti umanitari a Gaza

Pechino, 26 ott. (Adnkronos) – La Cina fornirà circa 2 milioni di in aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale (Cidca), aggiungendo che gli aiuti comprenderanno cibo, medicine e altre forniture umanitarie di emergenza. Il contributo si aggiunge al milione di dollari di aiuti forniti in precedenza da Pechino.

Il 16 ottobre, la Cidca aveva affermato che la Cina avrebbe fornito aiuti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) e all’Autorità Palestinese per alleviare i bisogni urgenti di cibo, assistenza medica e alloggio.