Mo: Ciriani, 'dialogo via maestra ma isolare Israele non aiuta soluzione crisi'**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Il dialogo resta la via maestra. Isolare Israele non permetterà di giungere alla soluzione politica delle crisi in atto. È certamente un percorso complesso ma è un risultato che possiamo ottenere solo se tutte le parti saranno coinvolte". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il Question time alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione rivolta al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dal deputato M5S Riccardo Ricciardi.

"L’Italia -ha spiegato il ministro- riafferma il diritto di Israele a difendersi da aggressioni esterne, come l’orribile attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas e i continui lanci di razzi che nell’ultimo anno Hezbollah ha effettuato contro il nord di Israele. In questi mesi i missili della milizia sciita hanno provocato morti tra i civili e l'evacuazione di circa 70.000 israeliani. Allo stesso tempo il Governo italiano chiede -con forza- che Israele rispetti il diritto internazionale e adotti ogni misura necessaria a protezione dei civili. Il ministro Tajani non ha mancato di condannare fermamente anche la violenza dei coloni estremisti in atto in Cisgiordania e gli attacchi alle Chiese cristiane e i luoghi di culto a Gaza. È fondamentale infatti preservare il dialogo franco e aperto che caratterizza da sempre il nostro legame con Israele".

"Sabato scorso il ministro Tajani ha avuto un lungo colloquio con il ministro degli Esteri israeliano Katz: gli ha chiesto di garantire la sicurezza di tutti i nostri militari impegnati in Libano e ha insistito affinché non vi siano attacchi nei pressi delle basi militari dell’Unifil. Dal collega israeliano ha ricevuto rassicurazioni. Anche i contatti sul terreno sono cruciali. Proprio ieri, tramite il nostro ambasciatore a Tel Aviv, Israele ci ha chiesto di tenere un canale aperto con le Forze armate libanesi. Non sono loro l’obiettivo dell’offensiva israeliana e a loro -ha concluso Ciriani- dovrà passare il controllo del territorio".