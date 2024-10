Mo: Ciriani, 'ogni sforzo per alleviare sofferenze popolazione civile e dialogo'**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "In Libano come a Gaza, il governo continuerà a compiere ogni sforzo per alleviare le sofferenze della popolazione civile e rilanciare il dialogo politico per cercare di raggiungere un cessate il fuoco: passaggio decisivo per ridare spazio alla diplomazia anche...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "In Libano come a Gaza, il governo continuerà a compiere ogni sforzo per alleviare le sofferenze della popolazione civile e rilanciare il dialogo politico per cercare di raggiungere un cessate il fuoco: passaggio decisivo per ridare spazio alla diplomazia anche in un’ottica umanitaria e riportare l’intero quadrante su un cammino di dialogo e stabilità". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il Question time alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione rivolta al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dal capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli.

"Il ministro Tajani -ha ricordato Ciriani- ha annunciato un nuovo importante pacchetto di aiuti umanitari di 17 milioni di euro a sostegno della popolazione libanese sfollata. Questa iniziativa si aggiunge ai 50 milioni di euro già stanziati per iniziative di sviluppo e di emergenza, a testimonianza della priorità che attribuiamo al Paese. Nell’ambito della gestione dei flussi migratori, abbiamo finanziato interventi per un valore complessivo di 3 milioni di euro tramite l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni e il Fondo migrazioni. Con l’obiettivo di potenziare l’offerta di canali legali per rifugiati e la formazione professionale".

"Nei giorni scorsi -ha reso noto ancora il ministro- sono infine state consegnate a Beirut e a Tiro 2 tonnellate di aiuti alimentari e sanitari inviate dal ministero della Difesa nel quadro del Comitato tecnico militare per il Libano di cui l’Italia ha la guida".

"Le nuove iniziative umanitarie sul fronte libanese si aggiungono a quelle che stiamo portando avanti a Gaza fin dall’inizio della crisi. Per un totale di 55 milioni di Euro. Sono state da poco consegnate nella Striscia 47 tonnellate di beni alimentari, raccolti attraverso l’iniziativa Food For Gaza, che il ministro Tajani ha lanciato insieme a Fao, Programma alimentare mondiale e Croce rossa internazionale. È in corso la raccolta di beni in previsione di un nuovo invio di aiuti, che comprenderà anche dispositivi medico-sanitari".