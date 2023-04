Mo: Ciriani, 'profondo cordoglio per nostro connazionale'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Parini. Ci stringiamo ai suoi cari e condanniamo il vile attentato a Tel Aviv in cui ha perso la vita il nostro connazionale e in cui sono rimaste ferite altre persone. La nostra vicinanza allo Stato di Israe...

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Parini. Ci stringiamo ai suoi cari e condanniamo il vile attentato a Tel Aviv in cui ha perso la vita il nostro connazionale e in cui sono rimaste ferite altre persone. La nostra vicinanza allo Stato di Israele per la scia di violenza che sta subendo”. Così Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.