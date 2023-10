Mo: Cnn, 'esplosione lungo percorso evacuazione per civili a sud di Gaza City'

Mo: Cnn, 'esplosione lungo percorso evacuazione per civili a sud di Gaza...

Gaza, 14 ott. (Adnkronos) – La Cnn ha geolocalizzato e autenticato cinque video della scena di una grande esplosione lungo un percorso di evacuazione per i civili a sud di Gaza City. I video mostrano molti cadaveri in una scena di vasta distruzione. Alcuni di questi corpi si trovano su un rimorchio a pianale che sembra essere stato utilizzato per trasportare le persone lontano da Gaza City. Includono diversi bambini. Ci sono anche molte auto bruciate e danneggiate.