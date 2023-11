Mo: colloquio Biden-Netanyahu, focus su ostaggi e al-Shifa

Tel Aviv, 15 nov. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sugli ultimi sviluppi della guerra tra Israele e Hamas. Lo riportano i media israeliani. Al centro del colloquio, riportano i media, c'è stata la situazione dell'ospedale di al-Shifa a Gaza City, dove questa mattina hanno fatto irruzione i soldati israeliani, e la crisi degli ostaggi.

In una nota diffusa dalla Casa Bianca si legge che il colloquio tra Biden e Netanyahu si è concentrato soprattutto sui rapiti portati a Gaza e sugli ''sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi in mano a Hamas''. Tra loro, ricorda la Casa Bianca, ci sono ''molti bambini e un alcuni americani''.