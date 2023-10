Mo: Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce domani**

Washington, 7 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà domani a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. Lo ha reso noto il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, aggiungendo che il segretario generale Antonio Guterres ha condannato gli attacchi di Hamas e ha sollecitato "tutti gli sforzi diplomatici per evitare una escalation".

"Il Segretario Generale – ha aggiunto Dujarric – è profondamente preoccupato per la popolazione civile e sollecita la massima moderazione. I civili devono essere rispettati e protetti in ogni momento in conformità con il diritto umanitario internazionale".