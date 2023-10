Mo: contatti maggioranza-opposizione per mozione bipartisan domani in Parlamento

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Contatti in corso tra maggioranza e opposizione, a quanto apprende l'Adnkronos, per votare domani in Senato una mozione unitaria sull'escalation in Medio Oriente dopo l'aggressione di Hamas ad Israele. Una mozione bipartisan a cui stanno lavorando, si spiega, il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, e quello del Pd, Francesco Boccia. La capigruppo del Senato è stata convocata domani alle 16 proprio per aggiornare il calendario. Un analogo voto potrebbe svolgersi anche alla Camera.