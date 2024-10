Mo: Conte, 'inferno senza fine a Gaza, stop armi a Israele'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Inferno senza fine a Gaza. Un altro raid israeliano su un ospedale, persone bruciate vive, i palestinesi nelle tende che vanno in fiamme, ancora bambini tra le vittime. Oltre 41mila palestinesi morti in un anno per la follia del Governo Netanyahu. Come ha sottolinea...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Inferno senza fine a Gaza. Un altro raid israeliano su un ospedale, persone bruciate vive, i palestinesi nelle tende che vanno in fiamme, ancora bambini tra le vittime. Oltre 41mila palestinesi morti in un anno per la follia del Governo Netanyahu. Come ha sottolineato oggi l'Alto rappresentante dell'Ue Borrell 'gli aiuti in ingresso a Gaza sono al punto più basso dall'inizio della guerra. La fame è usata come arma'". Così, sui social, il leader del M5S Giuseppe Conte.

"A Genova, il Presidente di 'Music for peace' ci ha mostrato container pieni di aiuti e generi di prima necessità per Gaza che vengono tenuti fermi perché non arrivano le autorizzazioni. Non giriamoci dall'altra parte. Aiutiamo la popolazione e fermiamo l'export di armi verso Israele" conclude l'ex premier.