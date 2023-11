Mo: Crosetto, 'orgoglioso di Forze armate italiane che portano aiuti e pace'

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "In questo momento è fondamentale il lavoro che le Forze armate stanno facendo per portare aiuti a Gaza, per costruire una missione umanitaria. Nel momento peggiore della crisi devono essere le Forze armate, e sono orgoglioso che lo facciano quelle italiane, a b...

Roma, 4 nov (Adnkronos) – "In questo momento è fondamentale il lavoro che le Forze armate stanno facendo per portare aiuti a Gaza, per costruire una missione umanitaria. Nel momento peggiore della crisi devono essere le Forze armate, e sono orgoglioso che lo facciano quelle italiane, a buttare acqua sul fuoco, a dare un segno di pace". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al concerto per il 4 novembre nell'aula del Senato.