Mo: De Corato, 'brutto sabato per Milano e per l'Italia'

Mo: De Corato, 'brutto sabato per Milano e per l'Italia'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Quello odierno è stato davvero un brutto sabato, non solo per la città di Milano ma per tutta l’Italia. Dalla Stazione Centrale fino a via Padova, infatti, centri sociali e arabi hanno sfilato e manifestato a favore di Hamas e della Palestina, mo...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Quello odierno è stato davvero un brutto sabato, non solo per la città di Milano ma per tutta l’Italia. Dalla Stazione Centrale fino a via Padova, infatti, centri sociali e arabi hanno sfilato e manifestato a favore di Hamas e della Palestina, mostrando striscioni e invocando cori davvero disgustosi e raccapriccianti, visti gli enormi atti di terrorismo che hanno causato migliaia di morti nei confronti di Israele. Addirittura, tra le varie canzoni, è stata cantata 'Bella ciao'". Lo afferma Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia.

"Siamo ritornati -lamenta- al sabato del 'selvaggio', dove gli antagonisti manifestano a favore ed in solidarietà agli assassini. Il corteo, partito dalla Stazione, non poteva che concludersi in via Padova, in zona Parco Trotter, dove nascerà una nuova moschea fortemente voluta dal centrosinistra e nella zona in cui, grazie a Sala, ce ne sono altre due abusive".