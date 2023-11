Mo: De Corato (Fdi), 'insulti a Meloni a corteo Milano, arriverà solidarietà Sala?'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Il solito corteo di facinorosi dei centri sociali insulta Giorgia Meloni e mette a ferro e fuoco la città di Milano a sostegno dei terroristi di Hamas. Non arrivo a dire che bisogna vietare certe manifestazione, perché per fortuna siamo in un paese dem...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Il solito corteo di facinorosi dei centri sociali insulta Giorgia Meloni e mette a ferro e fuoco la città di Milano a sostegno dei terroristi di Hamas. Non arrivo a dire che bisogna vietare certe manifestazione, perché per fortuna siamo in un paese democratico, ma chiedo di prestare molta attenzione a cortei di questo genere, alla cui testa ci sono anche ex terroristi. Una città civile come Milano non merita i momenti di tensione che queste manifestazioni di facinorosi inevitabilmente generano. Plaudo alle forze dell’ordine che tengono perfettamente sotto controllo queste situazioni grazie alla sapiente regia di Questura e Prefettura. Mi aspetto che oltre alla mia scontata solidarietà a Giorgia Meloni, insultata e minacciata dal corteo con slogan e striscioni, arrivi anche quella del sindaco e della giunta di Milano oltre che di tutti i partiti e le istituzioni cittadine e nazionali”. Così Riccardo De Corato (Fdi), membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia.