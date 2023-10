Mo: De Corato, 'non capisco silenzio Sala su cori antisemiti'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Domani il console onorario d’Israele della Lombardia provvederà a sporgere denuncia per i vergognosi cori antisemiti. Ma è possibile che il sindaco di Milano non ha espresso una dichiarazione e, soprattutto, non ha preso immediatamente le distanze, ris...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Domani il console onorario d’Israele della Lombardia provvederà a sporgere denuncia per i vergognosi cori antisemiti. Ma è possibile che il sindaco di Milano non ha espresso una dichiarazione e, soprattutto, non ha preso immediatamente le distanze, rispetto alle offese e slogan che sono state rivolte verso gli ebrei, ieri al corteo per le strade della città, dei centri sociali e dei sostenitori di Hamas? Spero abbia il coraggio di farlo, considerato che sabato prossimo la scena si ripeterà. Non capisco perché Sala, che già ha sbagliato rimuovendo dopo soli pochi giorni la bandiera di Israele da Palazzo Marino, preferisca ancora tacere dopo fatti così gravi nella città che amministra”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco di Milano.