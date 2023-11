Mo: Donnet (Generali), 'rischi su economia superabili, preoccupa più fronte umanitario'

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – Le "conseguenze economiche", derivanti dalla nuova guerra sono "importanti, ma superabili e gestibili; la mia preoccupazione è più sul fronte umanitario che economico". Così il ceo di Generali Philippe Donnet in una intervista al Piccolo.

"Ovviamente siamo preoccupati -dice Donnet- sarebbe impossibile non esserlo. Stiamo parlando di tragedie immense, in Ucraina, in Israele e a Gaza, in tutte le altre guerre, e penso in particolare al Sudan". E "per questo con la nostra Fondazione lavoriamo insieme alle Nazioni Unite per dare sostegno ai rifugiati". Tuttavia, per quanto i conflitti possano causare dei rischi per l'economia globale, come la possibilità che i tassi di interesse restino elevati più a lungo di quanto si sperasse, "io ho smesso di fare previsioni" su questo tema.

Del resto, avverte il manager, "il nostro lavoro è preparare l'azienda perché sia competitiva in ogni condizione. Avevamo imparato a farlo con i tassi bassi; con quelli alti torniamo a una condizione che già conoscevamo e che è favorevole agli investimenti e al business assicurativo. Certamente -conclude- bisognerà gestire al meglio la transizione".