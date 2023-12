Mo: Draghi, 'mozione Onu sbilanciata, no riferimenti Hamas, per questo Italia astenuta'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Sulla risoluzione delle Nazioni Unite" sulla crisi in Medio Oriente "il voto di astensione dell'Italia è stato estremamente ponderato, non è un voto contrario: con l'astensione si dice condividiamo delle parti ma non delle altre. La...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Sulla risoluzione delle Nazioni Unite" sulla crisi in Medio Oriente "il voto di astensione dell'Italia è stato estremamente ponderato, non è un voto contrario: con l'astensione si dice condividiamo delle parti ma non delle altre. La ragione per cui ci siamo astenuti è perché la mozione era sbilanciata, aveva cose condivisibili ma non aveva riferimento ad Hamas". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in sede di replica, in Senato, alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Noi continuiamo a lavorare per arrivare a una tregua – ha proseguito – concentrandoci sulla popolazione civile di Gaza, questo ci viene riconosciuto da tutti i Paesi arabi. Stiamo tentando di capire se ci siano le condizioni di sicurezza per allestire un ospedale sul territorio di Gaza".