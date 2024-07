Mo: droni israeliani uccidono due militanti islamici in Libano

Mo: droni israeliani uccidono due militanti islamici in Libano

Tel Aviv, 18 lug. (Adnkronos/Dpa) – Droni israeliani hanno colpito aree del Libano orientale e meridionale, uccidendo due militanti islamici. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza dello Stato Ebraico, precisando che i velivoli senza pilota hanno colpito due auto, uccidendo un comandante che lavorava sia per il gruppo islamista libanese al-Jamaa al-Islamiya (Assemblea dell'Islam), alleato di Hamas, sia per il braccio militare dell'organizzazione militante palestinese nella regione libanese della Bekaa, oltre a un agente coinvolto in molti attacchi contro Israele.

Il raid nel sud del Libano ha ucciso un combattente Hezbollah a Jbal el-Botm, nel distretto di Tiro, vicino a Zebqine, ha riferito Hezbollah. "Mohammed Jabarah è stato responsabile di attacchi terroristici e lanci di missili contro lo Stato di Israele, compresi attacchi coordinati con l'organizzazione terroristica al- Jamaa al-Islamiya – ha scritto in comunicato l'Idf – La sua eliminazione diminuisce la capacità dell'organizzazione terroristica Hamas di pianificare e realizzare attacchi contro lo Stato di Israele nella zona del confine settentrionale".

Le forze di difesa israeliane hanno inoltre confermato in una dichiarazione separata che l'attacco nel sud del Libano ha ucciso Hasan Ali Mehanna, "un agente dell'unità ingegneristica di Hezbollah coinvolto in numerosi attacchi contro lo Stato di Israele".