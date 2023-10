Mo: ex ministro Giustizia israeliano, 'non dobbiamo cercare vendetta'

Tel Aviv, 23 ott. (Adnkronos) – “La vendetta non dovrebbe mai essere l’obiettivo di alcun attacco israeliano. I sentimenti in Israele sono terribili e tristi. Posso capire che le persone vogliano vendetta, ma i governi non hanno bisogno di vendicarsi”. Lo ha detto ad Al Jazeera Yossi Beilin, ex ministro della Giustizia israeliano.

“C’è uno scopo nel prossimo attacco ed è quello di sostituire la leadership di Hamas a Gaza. Se non c’è una leadership di Hamas a Gaza e in altre strutture arabe, che si tratti dell’Autorità Palestinese o della Lega Araba, allora dovremmo porre fine alla violenza”, ha aggiunto Beilin.

“Non sosterrò un cessate il fuoco adesso – ha detto ancora – Va bene avere un cessate il fuoco umanitario per diverse ore per garantire acqua, cibo e necessità mediche ai palestinesi di Gaza. Ma credo che dobbiamo anzitutto rimuovere la leadership di Hamas”.