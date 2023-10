Mo: Fazzolari, 'Qatar? Su gas mix energetico, non dipendiamo da nessuno'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Noi avevamo una forte dipendenza energetica dalla Russia, ereditata dai governi di sinistra che ci avevano proceduti", "il governo italiano in tempi record è riuscito a diversificare i propri approvvigionamenti energetici rendendo irrilevanti il petrolio e il gas russi: abbiamo optato per un mix di approvvigionamento che ci permette di essere sicuri perché abbiamo la possibilità di approvvigionarci in maniera variegata da diversi Stati. Nel mix energetico che abbiamo c'è anche il Qatar, come l'Algeria, l'Arzerbagian e via dicendo, questo ci permette di non dipendere da nessuno". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari, durante la registrazione di 'Porta a Porta' in onda questa sera, replicando a chi gli chiedeva del fatto che l'Italia abbia accordi commerciali per il gas con il Qatar che è considerato tra i Paesi finanziatori di Hamas.

"Con Fdi, con Meloni – prosegue – abbiamo sempre detto non c'è nessun problema a stringere accordi commerciali con qualunque paese, bisogna stare più attenti quando questi accordi vanno a incidere, ad esempio, sull'influenza che questi Paesi integralisti possono avere nel nostro Paese. Ben vengano accordi, ma stiamo attenti ad aprire le porte alla possibilità di finanziare chi ha posizioni integraliste in Italia e in Europa. Per questo – ha concluso – dicevo sul Qatar: siamo felici di averlo nel nostro paniere di possibilità di approvvigionamento energetico".