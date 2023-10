Mo: Fico (M5s), 'non ci sono condizioni per mozione unitaria'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Mozione unitaria? "Non mi sembra che in questo momento si stiano sviluppando delle condizioni tali per votare una mozione unitaria ma vedremo, se ne sta occupando il nostro gruppo parlamentare, lo sapremo a breve". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pe...